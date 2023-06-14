العراق يخطط لإجلاء دفعة جديدة من رعاياه بالسودان

أعلنت الخارجة العراقية، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرة أخرى لإعادة العراقيين العالقين في السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، مشيرةً إلى أن القرار جاء "تلبية لمناشدات أبناء الجالية العراقية" في ذلك البلد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقية العالقين في السودان، وخصص طائرة لإعادتهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.