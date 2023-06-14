العراق يخطط لإجلاء دفعة جديدة من رعاياه بالسودان
أعلنت الخارجة العراقية، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرة أخرى لإعادة العراقيين العالقين في السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، مشيرةً إلى أن القرار جاء "تلبية لمناشدات أبناء الجالية العراقية" في ذلك البلد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقية العالقين في السودان، وخصص طائرة لإعادتهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.
ولفت الصحاف إلى أن "خلية الاستجابة الدبلوماسية في الوزارة، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تتابع التوصيات المعنية، وبدأت بالإجراءات الضرورية في هذا الخصوص".
وأشار المتحدث، إلى أن "طائرة نقل جوية من طراز C130، خُصصت لإعادة العراقيين العالقين في السودان، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء"، وفق قوله.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أواخر نيسان/أبريل الماضي، بدء عملية إجلاء العراقيين العالقين في السودان، ولفتت إلى أن طائرتين مخصصتين لإجلاء الجالية العراقية وصلتا إلى بورتسودان، حينها.
يشار إلى أن عمليات الإجلاء في السودان تواجه صعوبات جمّة، في مقدمتها الأوضاع الميدانية الصعبة بسبب احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل هُدن هشة لا تصمد طويلة، فضلاً عن تواجد رعايا جاليات من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من السودان.