قضى بحرب غزة.. من هو وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق يوسف سلامة؟
من قرية "بيت طيما" التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن غزة، وتحديدًا في شمالها الشرقي، لجأ ذوو الشيخ يوسف جمعة سلامة إلى مخيم المغازي وسط القطاع بعد نكبة العام 1948، ليبقى فيه حتى مقتله في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 86 يومًا.
وكان الشيخ يوسف سلامة قضى، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على منزله في المخيم، مع عدد من أفراد أسرته.
ولد سلامة في مخيم المغازي العام 1954، أيّ بعد 6 سنوات من النكبة، وحصل على "ليسانس" في أصول الدين من جامعة الأزهر في غزة، ثم على إجازة في المحاماة الشرعية وماجستير ودكتوراه في الوقف الإسلامي.
درَّسَ الحديث الشريف وعلومه في قسم الدراسات العليا بجامعة الأزهر في غزة.
تدرج في المناصب داخل وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، حتى عيّن مكلفًا بالوزارة العام 1998، ووزيرًا لها في حكومة أحمد قريع الثالثة (2005-2006).
شغل مناصب أخرى أبرزها أنه كان خطيبًا للمسجد الأقصى، والنائب الأول المنتخب لرئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وعضو استشاري في كلية القرآن والدراسات الإسلامية بجامعة القدس، وعضو مجلس الفتوى الفلسطيني الأعلى.
له الكثير من المؤلفات، من بينها: "إرشادات دينية في بدع المآتم (1975)، إرشادات دينية في الطريق إلى الزواج الإسلامي السعيد (1977)، البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية، (2002)، مكانة فلسطين في الكتاب والسنة (2003)، دور المسجد ورسالته ومكانته وآدابه (2004)".