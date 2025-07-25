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العالم العربي

وسط "كارثة غزة".. رئيس وزراء كندا يوجه رسائل صارمة لإسرائيل وحماس

وسط "كارثة غزة".. رئيس وزراء كندا يوجه رسائل صارمة لإسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الكندي مارك كارنيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 1:47 ص

نددت كندا، اليوم الجمعة، بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع ما وصفه رئيس الوزراء مارك كارني بكارثة إنسانية في قطاع غزة، موجهاً رسائل صارمة لطرفي الحرب.

واتهم كارني إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بمنعها وصول المساعدات الممولة من كندا إلى المدنيين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وشدد رئيس الوزراء على أن كندا ستبذل جهودها في جميع المحافل مثل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين في نيويورك، الأسبوع المقبل.

وكتب كارني تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيها: "تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية".

وأضاف: "نكرر دعواتنا لحماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وللحكومة الإسرائيلية باحترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة".

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