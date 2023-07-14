مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة الغربية‎

أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت، ظهر اليوم الجمعة، بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين أهالي بلدة ديراستيا غرب سلفيت والجيش الإسرائيلي، بعد أن منعت القوات الإسرائيلية أهالي المنطقة من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، وإقامة صلاة الجمعة هناك.

وذكر شهود أن الأهالي أدوا صلاة الجمعة في مدخل المنطقة، بعد منعهم من الوصول إلى أراضيهم، فيما عززت القوات الإسرائيلية من تواجدها في المكان.

ورفع أهالي البلدة الذين خرجوا احتجاجا على مصادر أراضيهم يافطات منددة بسياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة البؤر الاستيطانية.