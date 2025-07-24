الجيش الإسرائيلي يتجه نحو تمديد الخدمة الاحتياطية بعد فشل قانون الحريديين

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، تعليمات بتشكيل لجنة رفيعة بشأن تمديد خدمة الجنود الاحتياط خلال أسبوعين.

ووفق تقرير القناة 12 العبرية، سيرأس اللجنة الجنرال احتياط أمير أبو العافية، وعضوية قادة من الاستخبارات العسكرية، وشعبة التخطيط، والقوات البرية.

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وستتولى اللجنة دراسة جميع الجوانب المتعلقة بتمديد الخدمة، وصياغة توصيات تُرفع إلى رئيس الأركان خلال الأسبوعين المقبلين، وسط حالة قلق من القرار على أبعاد عدة، منها العملياتية والمادية والنفسية، مع تفاقم أزمة قانون تهرب الحريديين من الجيش.

ولجأ الجيش الإسرائيلي إلى هذه الخطوة لتغطية عجز كبير يُعاني منه، وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على هذه التطورات وتزامنها مع أزمة قانون التهرب.

وقال إن "تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود عار، ففي إسرائيل، هناك عشرات الآلاف من الشباب الأصحاء المعفيين لأسباب سياسية. لا فرق بين الدم والدم، التجنيد الإلزامي يجب أن يكون للجميع".

وبخصوص قانون التهرب، قال لابيد، إن حزب "الليكود" اختار تعزيز التهرب من الجيش الذي يعاني العجز وقت الحرب، وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضرب هوية الحزب، وجعله فرعًا للمتدينين المتزمتين، وفق تعبيره.