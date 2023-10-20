نازحات يروين أهوال الطريق من غزة إلى خيم الأونروا

تقف فدوى النجار أمام واحدة من عشرات الخيم التي نصبتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غرب مدينة خانيونس في قطاع غزة لتأوي نازحين من شمال القطاع وتصف أهوال الطريق قبل وصولها قائلة "كأنه يوم القيامة".

وتتسع الخيم لمئات النازحين وقد نصبت في ساحة وتوزعت أمامها عربات تبيع المعلبات وأواني الطهي وبعض المشروبات.

تقول النجار (38 عاما) إنها قطعت مسافة 30 كيلومترا مشيا على الأقدام من شمال قطاع غزة بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة، وتحت القصف، حتى مع عائلتها الى جنوب القطاع في رحلة استغرقت عشر ساعات.

وتقول الأم لسبعة "جئنا منذ يوم الجمعة إلى هنا. غادرنا المنزل العاشرة صباحا ومشينا ووصلنا الثامنة مساء".

وتضيف "حاولنا الاستراحة في الطريق لكن القصف كان كثيفا، فبدأنا بالركض. كأنه يوم القيامة، لا يمكننا أن ننسى هذه التجربة".

وتقول إنها نزحت عن منزلها، وكذلك فعل نحو تسعين فردا من أقاربها يقطنون جميعا في عمارة سكنية واحدة، بعد إلقاء الجيش الإسرائيلي مناشير في شمال القطاع تطلب منهم التوجه نحو الجنوب.

لم يكن بإمكانها دفع تكلفة أجرة الباص، إذ طلب منهم السائق ألف شيكل (نحو 250 دولارا).