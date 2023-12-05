بقيادة بن غفير.. "خطة التسليح" تشعل أزمة في إسرائيل

تواجه خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غِفِير، الرامية لتسليح الشارع الإسرائيلي، أزمة تُنذر بإلغاء التراخيص التي صدرت حتى الآن.

يأتي ذلك بعد اكتشاف مخالفات للقوانين المتبعة بشأن إجراءات ترخيص الأسلحة، حسبما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الاثنين.

ودعا عضو الكنيست جِلعاد كاريف (من حزب العمل المعارض) المستشارة القانونية للحكومة غالي باهاراف ميارا، إلى استغلال صلاحياتها وإصدار قرار بإلغاء التراخيص الصادرة للمواطنين، والتي تعد مخالفة للقانون.

وطالب بإصدار قرارات بإغلاق غرفة العمليات التي تشكلت داخل الكنيست للبت في الطلبات المقدمة من الإسرائيليين للحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي، وهو الطلب الثاني الذي تقدم به كاريف خلال أسبوعين.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر صادقت لجنة الدفاع بالكنيست، برئاسة النائب تساحي فوغِل (من حزب عوتسما يهوديت الراديكالي المتطرف)، على قواعد جديدة تبدي مرونة في إصدار التراخيص، بما يتيح تسليح أكبر قدر من الإسرائيليين.

وفي منتصف الشهر الماضي، سُرِّبَت أنباء ترجح أن بن غِفير يعمل دون التشاور مع الهيئة الرقابية لتنظيم وضع لوائح حمل السلاح، وأن التسهيلات التي أقرها الكنيست قبل نحو شهر، مرَّت دون التشاور مع السلطة التنظيمية لحمل السلاح الشخصي.

واستقال يسرائيل أفيسار، رئيس شعبة تراخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي، أمس الاثنين، بعد أن كان كشف قبل أسبوع أمام الكنيست أن ثمة أخطاء كبيرة في ما يتعلق بإصدار التراخيص منذ بدء الحرب، وأن أشخاصًا لا يمتلكون الصلاحية أصدروا تراخيص للمواطنين.

وقال عضو الكنيست كاريف، الليلة الماضية، إن استقالة أفيسار "تعد النواة الأولى لسيطرة الوزير بن غِفير على الشرطة وعلى الوظائف المهنية بالوزارة"، واعتبرها خطوات معادية، واتهم بن غِفير باستغلال كارثة السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) من أجل تمرير أجندات إشكالية وخطيرة.

وذكر بيان لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، في الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الوزارة تلقت خلال قرابة شهر، أكثر من 235 ألف طلب جديد لإصدار ترخيص سلاح شخصي.