بقيادة بن غفير.. "خطة التسليح" تشعل أزمة في إسرائيل
تواجه خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غِفِير، الرامية لتسليح الشارع الإسرائيلي، أزمة تُنذر بإلغاء التراخيص التي صدرت حتى الآن.
يأتي ذلك بعد اكتشاف مخالفات للقوانين المتبعة بشأن إجراءات ترخيص الأسلحة، حسبما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الاثنين.
ودعا عضو الكنيست جِلعاد كاريف (من حزب العمل المعارض) المستشارة القانونية للحكومة غالي باهاراف ميارا، إلى استغلال صلاحياتها وإصدار قرار بإلغاء التراخيص الصادرة للمواطنين، والتي تعد مخالفة للقانون.
وطالب بإصدار قرارات بإغلاق غرفة العمليات التي تشكلت داخل الكنيست للبت في الطلبات المقدمة من الإسرائيليين للحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي، وهو الطلب الثاني الذي تقدم به كاريف خلال أسبوعين.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر صادقت لجنة الدفاع بالكنيست، برئاسة النائب تساحي فوغِل (من حزب عوتسما يهوديت الراديكالي المتطرف)، على قواعد جديدة تبدي مرونة في إصدار التراخيص، بما يتيح تسليح أكبر قدر من الإسرائيليين.
وفي منتصف الشهر الماضي، سُرِّبَت أنباء ترجح أن بن غِفير يعمل دون التشاور مع الهيئة الرقابية لتنظيم وضع لوائح حمل السلاح، وأن التسهيلات التي أقرها الكنيست قبل نحو شهر، مرَّت دون التشاور مع السلطة التنظيمية لحمل السلاح الشخصي.
واستقال يسرائيل أفيسار، رئيس شعبة تراخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي، أمس الاثنين، بعد أن كان كشف قبل أسبوع أمام الكنيست أن ثمة أخطاء كبيرة في ما يتعلق بإصدار التراخيص منذ بدء الحرب، وأن أشخاصًا لا يمتلكون الصلاحية أصدروا تراخيص للمواطنين.
وقال عضو الكنيست كاريف، الليلة الماضية، إن استقالة أفيسار "تعد النواة الأولى لسيطرة الوزير بن غِفير على الشرطة وعلى الوظائف المهنية بالوزارة"، واعتبرها خطوات معادية، واتهم بن غِفير باستغلال كارثة السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) من أجل تمرير أجندات إشكالية وخطيرة.
وذكر بيان لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، في الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الوزارة تلقت خلال قرابة شهر، أكثر من 235 ألف طلب جديد لإصدار ترخيص سلاح شخصي.
وكانت كتلة "عوتسما يهوديت" عقدت اجتماعًا في وقت سابق، أمس الاثنين، واستهل الوزير بن غِفير هذا الاجتماع بالرد على الانتقادات الحادة الموجهة ضد سياساته الخاصة بتراخيص السلاح، وزعم أن حمل السلاح الشخصي من شأنه أن ينقذ أرواح الإسرائيليين، وأن الحرب أثبتت صحة نظريته.
وكشف بن غِفير أمس أن عدد الطلبات التي وصلت الوزارة لحمل سلاح شخصي بلغ قرابة 260 ألف طلب؛ ما يعني زيادة تصل إلى 25 ألف طلب مقارنة بآخر رقم أعلنته الوزارة منتصف الشهر الماضي.
وادعى الوزير المثير للجدل أن حملة سياسية ممنهجة يقودها أشخاص من اليسار ضده، زاعمًا أن استقالة رئيس شعبة تراخيص الأسلحة النارية بالوزارة "جاءت بفعل تهديدات وضغوط كبيرة تُمارَس عليه".
ودعا رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، الذي يقود جناح المعارضة بالكنيست حاليًّا، إلى استقالة حكومة نتنياهو على الفور، وقال إنه "آن الأوان لكي تستقيل هذه الحكومة وأنْ تخلصنا من عقابها".
وذكر لابيد أنه ليس ضد سياسة تسليح الشارع الإسرائيلي في المجمل "لو كان الغرض هو دفاع الناس عن أنفسهم وطالما تجري الأمور وفق معايير"، لكنه أضاف: "أما الآن فنحن لسنا في سيرك بن غِفير أو في الغرب المتوحش".
وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت الهيئة الرقابية لتنظيم وضع لوائح حمل السلاح، أنها تدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، وتعتزم الدعوة إلى إعادة طرح الملف للنقاش، في ظل مخاوفها من تداعيات كارثية ستنجم عن سياسات وزارة الأمن القومي التي لا تتشاور معها في قضية تراخيص السلاح.
وتخشى تلك الهيئة أن يتسبب حمل السلاح بشكل مكثف في إسرائيل في استشراء العنف بالداخل، ولا سيما العنف الأُسري وحالات الانتحار بين المراهقين، وتحول إسرائيل إلى بيئة غنية بالأسلحة.
المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم"