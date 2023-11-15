وسط التحذير من كارثة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لاقتحام مجمع الشفاء الطبي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة فجر اليوم، إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء في الدقائق المقبلة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وقال القدرة إن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه أصوات الانفجارات من المجمع، ناشد القدرة جميع الهيئات الأممية والصليب الأحمر والدول الفاعلة للتدخل ومنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه، وإنقاذ حياة المرضى المتواجدين فيه.

وفي الإطار ذاته، نقل مراسل "إرم نيوز" على لسان شهود عيان تأكيدهم، أن الجيش الإسرائيلي قطع جميع وسائل التواصل عن محيط مستشفى الشفاء، في الوقت الذي وصلت فيه المدرعات الإسرائيلية إلى أبواب المجمع.

والاثنين الماضي وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس (تويترسابقًا) الوضع في مستشفى الشفاء بأنه "خطير" بعد "ثلاثة أيام بلا كهرباء ولا ماء".

وكان مدير مجمّع الشفاء محمد أبو سلمية حذّر من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها".