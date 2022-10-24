رويترز: سماع دوي انفجارين في دمشق

أفاد شاهد من رويترز والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بسماع دوي انفجارين في أنحاء العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين.

وقالت وكالة "سانا"، إن السلطات تحقق في مصدر الانفجارين.

ولاحقا، قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الانفجاران ربما نتجا عن هجوم إسرائيلي. وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون مثالا نادرا على الضربات خلال النهار في سوريا حيث تقصف إسرائيل عادة منشآت عسكرية تحت جنح الظلام.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز، إن إسرائيل كثفت الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي، لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم حزب الله.