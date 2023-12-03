العراق.. مخاوف من محاولات اغتيال تطال مرشحين للانتخابات

أبدت جهات سياسية مدنية مختلفة مخاوفها من تعرض المرشحين المدنيين لمحاولات اغتيال وتهديد من أجل إجبارهم على عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المؤمل أن تجرى في 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وسط دعوات إلى حصر السلاح المنفلت، الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وخلال الفترة الماضية تعرض اثنان من مرشحي تحالف "قيم المدني" لمحاولة اغتيال واحدة في العاصمة العراقية بغداد، والأخرى في محافظة صلاح الدين شمال العراق، إضافة الى إعلان مرشحين آخرين من التحالف وغيره إلى تهديدات وضغوطات مختلفة.

وقال مشرق الفريجي رئيس حركة "نازل آخذ حقي" أحد أبرز القوى المدنية المشاركة بالانتخابات المحلية، إن "هناك حملات تهديد وضغوطات يتعرض لها الكثير من المرشحين المدنيين، إضافة إلى تعرض آخرين إلى محاولات اغتيال، وهذا يؤكد أن القوى المتنفذة لديها الخشية الحقيقية من خسارة بعض نفوذها خلال انتخابات مجالس المحافظات".

وبين الفريجي لـ"إرم نيوز"، أن "القوى السياسية المتنفذة لا تريد تكرار وجود الشخصيات المدنية والمستقلة في مجالس المحافظات، كما حصل ذلك في البرلمان العراقي، فهي لا تؤمن بالمعارضة وتريد بقاء السلطة بيدها وتتقاسم هذه السلطة مع أحزاب المحاصصة، وهذا يعني بقاء الوضع دون أي تغيير حقيقي على مختلف الأصعدة الخدمية والاقتصادية غيرها".

وشدد رئيس حركة "نازل آخذ حقي" أن "الحكومة مطالبة بحصر السلاح المنفلت ومنع استخدام هذا السلاح لتهديد المرشحين المدنيين، وكذلك منع استخدام هذا السلاح في فرض إرادة معينة على الناخب العراقي، فهذا السلاح يهدد نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، كما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على حياة من يريد التغيير والإصلاح عبر صناديق الاقتراع".