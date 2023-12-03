العراق.. مخاوف من محاولات اغتيال تطال مرشحين للانتخابات
أبدت جهات سياسية مدنية مختلفة مخاوفها من تعرض المرشحين المدنيين لمحاولات اغتيال وتهديد من أجل إجبارهم على عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المؤمل أن تجرى في 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وسط دعوات إلى حصر السلاح المنفلت، الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية.
وخلال الفترة الماضية تعرض اثنان من مرشحي تحالف "قيم المدني" لمحاولة اغتيال واحدة في العاصمة العراقية بغداد، والأخرى في محافظة صلاح الدين شمال العراق، إضافة الى إعلان مرشحين آخرين من التحالف وغيره إلى تهديدات وضغوطات مختلفة.
وقال مشرق الفريجي رئيس حركة "نازل آخذ حقي" أحد أبرز القوى المدنية المشاركة بالانتخابات المحلية، إن "هناك حملات تهديد وضغوطات يتعرض لها الكثير من المرشحين المدنيين، إضافة إلى تعرض آخرين إلى محاولات اغتيال، وهذا يؤكد أن القوى المتنفذة لديها الخشية الحقيقية من خسارة بعض نفوذها خلال انتخابات مجالس المحافظات".
وبين الفريجي لـ"إرم نيوز"، أن "القوى السياسية المتنفذة لا تريد تكرار وجود الشخصيات المدنية والمستقلة في مجالس المحافظات، كما حصل ذلك في البرلمان العراقي، فهي لا تؤمن بالمعارضة وتريد بقاء السلطة بيدها وتتقاسم هذه السلطة مع أحزاب المحاصصة، وهذا يعني بقاء الوضع دون أي تغيير حقيقي على مختلف الأصعدة الخدمية والاقتصادية غيرها".
وشدد رئيس حركة "نازل آخذ حقي" أن "الحكومة مطالبة بحصر السلاح المنفلت ومنع استخدام هذا السلاح لتهديد المرشحين المدنيين، وكذلك منع استخدام هذا السلاح في فرض إرادة معينة على الناخب العراقي، فهذا السلاح يهدد نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، كما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على حياة من يريد التغيير والإصلاح عبر صناديق الاقتراع".
من جهته، قال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي علي مهدي، إن "هناك تخوفا سياسيا وشعبيا من تصاعد عمليات التهديد ضد بعض المرشحين من أجل إجبارهم على الانسحاب من السباق الانتخابي المرتقب، وهذا يؤكد وجود أطراف لا تؤمن بالعملية الديمقراطية ولا تؤمن بعملية التبادل السلمي للسلطة وتريد الإبقاء على نفوذها السياسي والحكومي دون أي مساس".
وبين مهدي لـ"إرم نيوز"، أن "عمليات التهديد والضغط على المرشحين المدنيين والمستقلين كبيرة جدًا، لكن هناك خشية حتى من كشف تلك العمليات، ولهذا بعض المرشحين انحسب بشكل غير معلن أو رسمي، مقابل ذلك هناك إصرار على المشاركة المدنية الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات، رغم كل التهديدات والضغوطات".
وأكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي: "نعتقد أنه لا حل للتغيير والإصلاح إلا من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة للعراقيين بهذه العملية الديمقراطية، وندعو الجهات الحكومية إلى تحمل مسؤولية حماية كل المرشحين ومنع أي حالات للتهديد والابتزاز، وكذلك استغلال السلطة من أجل الدعاية الانتخابية".
بالمقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل، إن "محاولات الاغتيال والتهديد لبعض المرشحين ليس بالأمر الجديد، فهذا الأمر يحصل مع كل عملية انتخابية تجري في العراق، وهذا يؤكد وجود أطراف لا تريد من ينافسها بشكل نزيه وعادل ولهذا هي تعتمد على السلاح المنفلت والمال السياسي في كسب الأصوات".
وبين فيصل لـ"إرم نيوز" أن "تشكيل تحالفات كبيرة ما بين عدد من القوى والشخصيات المدنية أمر أكيد يثير قلق وخشية القوى التقليدية التي تعمل على زيادة نفوذها خلال المرحلة المقبلة خاصة، مستغلة بذلك غياب التيار الصدري عن السابق الانتخابي".
وأضاف أن "هناك خشية سياسية وشعبية من تطور استخدام السلاح المنفلت خلال أيام الانتخابات للضغط على الناخبين لانتخاب أسماء محددة، وهذا حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية، خاصة في ظل ضعف الحكومة في السيطرة على هذا السلاح رغم كل الوعود بذلك".
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.
وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.