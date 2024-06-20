السودان.. تنسيقية "تقدم" تطالب بالتحقيق في مجزرة "أم القرى"

طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" الخميس، بالتحقيق في "مجزرة" يُتهم الجيش السوداني بارتكابها في منطقة "أم القرى" بولاية الجزيرة وسط السودان.

وكانت قوات "الدعم السريع"، اتهمت الأربعاء، قوات الجيش السوداني بارتكاب "مجزرة" في القرية (32) بمحلية "أم القرى" التابعة لولاية الجزيرة، عبر تصفية 50 سودانيًا "على أساس عنصري"، بجانب حرق القرية بالكامل.

وقالت تنسيقية "تقدم" في بيان، إن "القرية شهدت أحداثًا دامية على يد قوة منسوبة للجيش السوداني أوقعت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى وسط المدنيين العزل بعد استهدافهم على أساس قبلي".

وأضاف البيان، أن "الجريمة تضاف لسجل جرائم هذه الحرب التي يندى لها الجبين".

وطالب البيان بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة مرتكبيها.