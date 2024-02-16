السوداني: طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إن الحكومة طلبت من التحالف الدولي لمحاربة داعش "إنهاء مهمته" في العراق، في ظل "جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".

جاء ذلك خلال مشاركة السوداني في ندوة على هامش زيارة رسمية يجريها إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، نقلته وكالة الأناضول.

وقال السوداني إن "العراق يمرّ، اليوم، بحالة من التعافي على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش التي انتصر فيها الشعب العراقي بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".