السوداني: طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إن الحكومة طلبت من التحالف الدولي لمحاربة داعش "إنهاء مهمته" في العراق، في ظل "جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".
جاء ذلك خلال مشاركة السوداني في ندوة على هامش زيارة رسمية يجريها إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، نقلته وكالة الأناضول.
وقال السوداني إن "العراق يمرّ، اليوم، بحالة من التعافي على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش التي انتصر فيها الشعب العراقي بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".
وأضاف: "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".
وقال متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، الأحد الماضي، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا" استأنفت في بغداد اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي "لتقدير الموقف العسكري، ومستوى الخطر، ووضع جدول زمني لخفض تدريجي ينهي مهمة قوات التحالف في البلاد".
وذكر أنه "سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية".
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين، ستبدأ بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.
واللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان، خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عُقد بواشنطن، في 7-8 أغسطس/ آب 2023، وفق وزارة الدفاع الأمريكية.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدات مطالبات في العراق بإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، إثر ضربات متبادلة بين هذه القوات وميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي