للمساومة على وقف الحرب.. اعتقال شخص خطط لاختطاف جندي إسرائيلي

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد أمين حسن عبد القادر عزام (22 عاما)، وهو إسرائيلي من عرب 48، ويقيم في الطيبة. حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وزعمت النيابة العامة، أن عزام خطط لاختطاف جندي إسرائيلي "بهدف استخدامه ورقة مساومة لإجبار حكومة إسرائيل على وقف القتال في غزة"،

وفقا للائحة الاتهام، قام عزام بتصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتاد زيارة حسابات ومواقع إلكترونية مرتبطة بحركة حماس، كما شارك في نقاشات على قناة "كتائب الشهيد عز الدين القسام" عبر تطبيق "تيليغرام". وشارك أيضا في تدريبات على لعبة "البينت بول"، لتعزيز الجاهزية العسكرية، والتدريب على الرماية بالذخيرة الحية.

وبعد انطلاق حرب إسرائيل على قطاع غزة، قرر عزام اختطاف جنود لاستخدامهم ورقة مساومة والمطالبة بإنهاء القتال في غزة، حيث سعى للحصول على أسلحة من شخص، ناقش معه الوضع في غزة، وكان على علم بخططه الرامية إلى خطف الجنود، كما حاول تجنيد شركاء آخرين في الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وقالت لائحة الاتهام أيضا إن "عزام حاول الحصول على فتوى شرعية لتنفيذ عملية خطف جندي إسرائيلي، واتصل بشخص آخر لمعرفة ما إذا كان خطف الأشخاص كورقة مساومة جائزا وفقا للشريعة الإسلامية. إضافةً إلى ذلك، حاول الحصول على أسلحة وملابس تكتيكية، وجهاز اتصال لاسلكي"، وفق زعمها.

ووجهت المحكمة المركزية الإسرائيلية إلى عزام تهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي، وهو الخطف بغرض القتل أو الابتزاز، حسب "يديعوت أحرونوت".