حقيقة اندلاع حريق ببنك السودان المركزي
تضاربت الأنباء حول نشوب حريق مدمر بالمقر الرئيس لبنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، قبل أن تكشف الشرطة السودانية أنه لا صحة لتلك الأنباء.
وتداولت حسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يظهر اشتعال النيران في مبنى البنك المركزي.
في المقابل، نشر ناشطون على تويتر صورًا قالوا إنها التقطت حديثًا لمبنى البنك المركزي، ولا يظهر بها أيُّ حرائق.
من جانبها نفت الشرطة السودانية، في بيان نشره المكتب الصحفي للشرطة على فيسبوك صحة الفيديو المتداول.
وقالت الشرطة: "نشير إلى أن البنك المركزي سليم وأن الحريق الذي تم تداوله هو حريق قديم لأحد افرع البنك".