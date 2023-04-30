حقيقة اندلاع حريق ببنك السودان المركزي

تضاربت الأنباء حول نشوب حريق مدمر بالمقر الرئيس لبنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، قبل أن تكشف الشرطة السودانية أنه لا صحة لتلك الأنباء.

وتداولت حسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يظهر اشتعال النيران في مبنى البنك المركزي.