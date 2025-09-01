باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن

نددت فرنسا بموجة الاعتقالات "التعسفية" التي طالت موظفين في الأمم المتحدة بأيدي ميليشيات الحوثيين في مدينتي صنعاء والحديدة في اليمن، مطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان إن "هذه الاعتقالات تتنافى والقانون الدولي" و"تعوق توزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب اليمني، وتسهم تاليًا في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد اعتقال ما لا يقل عن 11 من موظفيها في اليمن من جانب الحوثيين، في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم الخميس الفائت في غارات إسرائيلية.

من جانبه، أعلن برامج الأغذية العالمي الأحد، اعتقال أحد موظفيه في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، إضافة إلى قسم كبير من البلاد.

وأورد مصدر أمني في صنعاء لـ"فرانس برس" أنه تم الأحد اعتقال سبعة موظفين في برنامج الأغذية العالمي وثلاثة آخرين في اليونيسف.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان منفصل، أن 11 موظفاً اعتقلوا في صنعاء ومدينة الحديدة.

وقال غروندبرغ في البيان: "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً أممياً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ عامي 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".