قرقاش: حل الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل بعيداً عن العنف والحروب

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن "رؤية الدولتين تبقى الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيدًا عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت".

وكتب قرقاش في حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد: "ونحن مقبلون على جولة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك أن هذا الاعتراف يعزز حل الدولتين عبر إضفاء الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإحياء المفاوضات بشأنها، كما يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال أو واقع الدولة الواحدة".

وأضاف: "وتبقى رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيدًا عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت".