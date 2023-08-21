إصابة عشرات الفلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وقرب غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقرب قطاع غزة، اليوم الإثنين؛ إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن وصلوا إلى مقربة من الحدود الإسرائيلية لإحياء الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاص أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أثناء تجمعهم قرب نقطة حدودية شرقي غزة.

ووصل عدد من الشبان الفلسطينيين، إلى نقاط التماس مع الحدود الإسرائيلية واقتربوا من السياج الفاصل، وتجمهروا على شكل وقفات احتجاجية.