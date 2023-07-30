دبلوماسي يمني لـ"إرم نيوز": الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات دبلوماسييها منذُ أكثر من 10 شهور
كشف مصدر دبلوماسي يمني، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، بأن السفراء والملحقيات الدبلوماسية لم تصرف لهم مخصصاتهم المالية من مرتبات وحوافز، منذ أكثر من 10 أشهر.
وقال المصدر الدبلوماسي: "لم يقتصر الأمر على عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للسفراء والموظفين في الملحقيات وكذا البعثات الدبلوماسية، فقط، بل إن الميزانية التشغيلية للعام الجاري لم تصرف لأي سفارة يمنية في أي دولة".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن "آخر مرتب تقاضاه السفراء وموظفو السفارات المختلفة كان في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي".
وبحسب المصدر، فإن تبرير الحكومة بعدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية بأنها لا تمتلك دخلا ماليا كافيا تستطيع من خلاله الإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه البعثات الدبلوماسية.
ولفت المصدر إلى أن "اليمنيين في الداخل لديهم انطباع بأن السفراء والعاملين في السفارات يعيشون في بحبوحة، ولكنهم للأسف الشديد عكس ذلك تماما، ويعانون كثيرا".
ونوه المصدر، في سياق حديثه، إلى أنه "مطالب من الشرعية أن تنتصر خارجيا، وفي الوقت ذاته بعثاتها الدبلوماسية تعاني كل تلك المعاناة".