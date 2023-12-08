خاص لـ"إرم نيوز".. ما قصة اعتقال المئات من الفلسطينيين وتعريتهم في غزة؟
اقتحم الجيش الإسرائيلي أثناء العملية البرية على شمال قطاع غزة الأحياء السكنية في عمق المحافظة الشمالية وقام باعتقال المئات من المدنيين بعد أن أمرهم بخلع كامل ملابسهم وتقييدهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة على المناطق الحدودية للقطاع.
وروت إيناس وهي ابنة وشقيقة لثلاث أشخاص اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من بيوتهم في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، لـ"إرم نيوز" تفاصيل عمليات الاعتقال، التي جرت "في ظروف قاسية"، بحد تعبيرها.
وقالت إيناس: "كنّا داخل البيت وتعرض المربع السكني إلى قصف مدفعي عنيف، أعقبه دخول للآليات والمدرعات العسكرية، في البداية سمعنا صوت ميكروفون ينادي، ولكننا لم نفهم ماذا يقول من المرة الأولى".
وأضافت في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "أدركنا بعد ذلك أن الجيش الإسرائيلي يطلب جميع من في البيوت بالنزول إلى الشوارع رجالًا ونساءً، كان التوتر والقلق سيدا الموقف فلم نتعرض إلى هذا الموقف من قبل، وبدأنا بالنزول جميعًا إلى الشارع وسط خوف وقلق شديدين".
ومضت إيناس قائلة: "وجدنا الآليات والمركبات العسكرية والجنود الإسرائيليين منتشرين على طول الشارع، وبدأوا بسحب جميع الذكور فوق سن الـ16 عامًا، وطلب خلع ملابسهم باستثناء اللباس الداخلي وتقييدهم في ظروف قاسية ووسط بكائنا وبكاء الأطفال".
وأشارت إلى أنه "بعد أن قاموا بتقييدهم بدأوا بإدخالهم داخل شاحنات عسكرية والانطلاق بهم إلى أماكن مجهولة لا نعلم عنهم أي شيء منذ لحظة اعتقالهم، وعلمنا من آخرين أن الجيش الإسرائيلي ارتكب عمليات إعدام ميدانية بحق بعض الرجال بعد أن قاموا باعتقالهم، ونحن في البيت الآن بلا رجال نعيش ظروفًا مآساوية لا يمكن وصفها".
من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشام مهنا: "لم نتلقٓ أي معلومات بخصوص عمليات الاعتقال الميدانية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة".
وأضاف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "فور تلقينا معلومات حول أماكن وأسماء المعتقلين، وسنقوم بالتواصل مع عائلاتهم، حيث إننا نبذل جهودًا حثيثة بالشراكة مع الوسطاء الدوليين ومع الأطراف المتنازعة من أجل تأمين حياة المدنيين".