خاص لـ"إرم نيوز".. ما قصة اعتقال المئات من الفلسطينيين وتعريتهم في غزة؟

اقتحم الجيش الإسرائيلي أثناء العملية البرية على شمال قطاع غزة الأحياء السكنية في عمق المحافظة الشمالية وقام باعتقال المئات من المدنيين بعد أن أمرهم بخلع كامل ملابسهم وتقييدهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة على المناطق الحدودية للقطاع.

وروت إيناس وهي ابنة وشقيقة لثلاث أشخاص اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من بيوتهم في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، لـ"إرم نيوز" تفاصيل عمليات الاعتقال، التي جرت "في ظروف قاسية"، بحد تعبيرها.

وقالت إيناس: "كنّا داخل البيت وتعرض المربع السكني إلى قصف مدفعي عنيف، أعقبه دخول للآليات والمدرعات العسكرية، في البداية سمعنا صوت ميكروفون ينادي، ولكننا لم نفهم ماذا يقول من المرة الأولى".