بزشكيان: التصعيد ليس في مصلحة أمريكا ولا الغرب.. وإيران سترد بشكل أقوى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين ولا الولايات المتحدة.

وقال بزشكيان، خلال مؤتمره الصحفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، التي يزورها بعد مباحثات بين الجانبين:"نتطلع لتعزيز العلاقات مع دولة قطر ولدينا إرادة مشتركة لتعزيز التعاون"، مبيناً أن "الدور القطري مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية".

وأضاف: "أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعًا، ونحن لا نتطلع للحرب، ولكن نتطلع للسلام والهدوء"، مشيراً إلى أن "إيران سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".

وكشف الرئيس الإيراني أن بلاده تلقت طلباً "بالتريث" في الرد على اغتيال إسماعيل هنية قبل شهرين في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن "إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة".

وتابع الرئيس الإيراني، الذي وصل إلى الدوحة اليوم في أول زيارة له إلى قطر: "نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا"، منوهاً إلى أن "ما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف".

من جانبه، عدّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، "زيارة الرئيس الإيراني لقطر في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".

وقال: "تناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا، والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى"، مبيناً أن "العدوان على لبنان ما زال مستمرا، ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية".

وقال أمير قطر إن "التصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة، ونؤكد مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة"، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة.

ومساء الثلاثاء، أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل، وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذا الهجوم يأتي ردا على مقتل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومسؤول فيلق القدس في لبنان العميد عباس نيلفروشان".