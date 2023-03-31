الكرملين: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا "خطير جدا"

حذر المتحدث باسم الكرميلن ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الفكرة التي نوقشت في الاتحاد الأوروبي حول إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، معتبرا أن المسألة "خطيرة جدا".

وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا تم أخذ مثل هذه الفكرة على محمل الجد، فهي خطيرة للغاية".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين محذرا: "هذا أمر مهم يجب الانتباه إليه.. إذا كنا نتحدث عن نوع من الانزلاقات الخطيرة، فمن المحتمل أن تكون هذه الفكرة هي البداية".

ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن "مثل هذه القوات تستخدم بموافقة كلا الجانبين كقاعدة عامة" على حد قوله، وكرر: "في غير هذه الحالة، من المحتمل أن يكون موضوعا خطيرا للغاية".