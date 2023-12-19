إسرائيل تقصف جنوب لبنان بـ"الفوسفور الحارق"

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قذائف "الفوسفور الحارق" على أطراف بلدات حدودية جنوبي البلاد، بالتزامن مع تكثيف غاراته الجوية على المنطقة، بحسب مراسل إرم نيوز.

وألقى الجيش الإسرائيلي القنابل الفوسفورية على مناطق بليدا وعيترون وعلى حولا ومركبا والخيام.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على أطراف بلدات شيحين والجبين وطير حرفا واللبونة في القطاع الغربي، وشملت أيضاً بلدات مارون الراس وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية شنت غارات "على مواقع عسكرية وبنى ومبان عسكرية ومستودع أسلحة ونقطة إطلاق تابعة لحزب الله".

وأصيب شخصان في مدينة بنت جبيل، بعد سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، واعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى.