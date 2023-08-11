مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين في مداهمة إسرائيلية لمخيم طولكرم

قُتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في مخيم طولكرم.

وداهم الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم فجر اليوم، ونشر القناصة في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين خلال المداهمة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمصرع الشاب محمود جهاد جراد (23 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن والخاصرة والقدم والكتف.