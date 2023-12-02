السنوار.. زعيم حماس الذي توعد إسرائيل بطوفان هادر قبل نحو عام
سلطت وسائل إعلام الضوء مجددا على خطاب ألقاه زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في 14 ديسمبر كانون الأول العام الماضي، حين توعد إسرائيل بما أسماه "طوفان هادر"، إذ قال أمام حشد في غزة إن حركته ستنشر مقاتلين وصواريخ، وستوجه ضربة شديدة لإسرائيل.
وحملت الكلمة التي ألقاها زعيم حماس في غزة أمام آلاف المؤيدين طابعا خطابيا يستدر عطف الجماهير، لكن وبعد أقل من عام، اكتشفت إسرائيل أن الكلمة لم تكن مجرد تهديد أجوف، بعد أن اخترق مقاتلو حماس سياج غزة وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 كرهائن.
وفي كلمته التي ألقاها يوم 14 ديسمبر كانون الأول العام الماضي، قال السنوار إنه سيغرق إسرائيل "بطوفان هادر وصواريخ دون عد".
وفي وقت إلقاء الكلمة، كان السنوار ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قد وضعا بالفعل خططا سرية لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما. وردا على الهجوم، قصفت إسرائيل غزة واجتاحتها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.
من يستمع لكلمات السنوار الآن يكتشف أنها كانت نذيرا لما سيأتي، وهو الهجوم الذي أطلقت عليه حماس اسم "طوفان الأقصى".
السنوار والضيف يقودان مفاوضات مبادلة المعتقلين
وقالت ثلاثة مصادر من حماس إن "السنوار يقود مفاوضات مبادلة المعتقلين والرهائن، ويدير العمليات العسكرية مع الضيف وقائد عسكري آخر، ربما من مخابئ تحت الأرض في غزة".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للصحفيين، هذا الأسبوع، إن السنوار كان له تأثير على المحادثات التي توسطت فيها قطر وأدت إلى وقف إطلاق النار الذي انتهى اليوم الجمعة، بعد إطلاق إسرائيل سراح أكثر من 200 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال رهائن مفرج عنهم إنهم شاهدوا السنوار في الأنفاق في الأيام التي تلت هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولم تعلق حماس والمسؤولون الإسرائيليون علنا على هذه الرؤية المزعومة.
خصوصية شديدة لدى السنوار
وتعتبر مسألة الرهائن وتبادل المحتجزين شديدة الخصوصية للسنوار الذي قضى نصف عمره منذ أن شب عن الطوق خلف القضبان، والذي تعهد بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.
وفي بيانه الوحيد منذ الهجمات، دعا السنوار جمعيات رعاية المحتجزين إلى إعداد أسماء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، وقال إنهم سيعودون جميعا إلى وطنهم.
وكان هو نفسه واحدا من 1027 فلسطينيا أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مقابل جندي إسرائيلي واحد محتجز في غزة في عام 2011.
ودعا، في تجمع حاشد بمدينة غزة بعد إطلاق سراحه، المقاومة الفلسطينية إلى التعهد بإطلاق سراح السجناء المتبقين، وأن يتحول هذا على الفور إلى خطة عملية.
يعيشون في الوقت الضائع
وانتخب السنوار (61 عاما)، المولود في مخيم خانيونس للاجئين، زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017. ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، تعتبر إسرائيل أن السنوار وغيره من القادة "يعيشون في الوقت الضائع"، بحسب قول وزير الدفاع يوآف غالانت، الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون من المنطقة إن إسرائيل لن تنهي الحرب على الأرجح قبل قتل السنوار أو أسره.
وبرز السنوار على الساحة باعتباره رجلا ينفذ مهامه بلا رحمة، ورئيسا لجهاز الأمن والدعوة "مجد" الذي تعقب وقتل وعاقب فلسطينيين متهمين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، قبل سجنه.
ويتفق قادة حماس والمسؤولون الإسرائيليون الذين يعرفون السنوار على أن إخلاصه للحركة المسلحة استثنائي، فيما وصفه أعضاء حماس المقيمون في لبنان بأنه متزمت ويتمتع بقدرة مذهلة على التحمل.
وقال مايكل كوبي، المسؤول السابق في الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) الذي استجوب السنوار لمدة 180 ساعة في السجن، إنه كان له بروز واضح بسبب قدرته على الترهيب والقيادة، وسأل كوبي ذات مرة السنوار، الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 28 أو 29 عاما، لماذا لم يتزوج.
وقال كوبي إن السنوار "قال لي إن حماس هي زوجتي، وحماس هي ولدي، وحماس بالنسبة لي هي كل شيء".
وكان السنوار قد اعتقل عام 1988 وحكم عليه بأحكام سجن مؤبد لمرات متتالية؛ لاتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين وقتل أربعة فلسطينيين.
كرّس حياته لمهمة تدمير إسرائيل
وفي السجن، استمر موقفه المتشدد ضد المتعاونين مع إسرائيل، كما قال إسرائيليون تعاملوا معه.
وقال يوفال بيتون، الرئيس السابق لقسم المخابرات في مصلحة السجون الإسرائيلية، للقناة 12 التلفزيونية، في أكتوبر تشرين الأول، إن السنوار حينذاك "لم تكن يداه ملطختين بدماء يهودية، بل كانت يداه ملطختين بدماء فلسطينية".
وذكر "بيتون"، طبيب الأسنان الذي عالج السنوار، أن فريقا طبيا إسرائيليا أزال ورما من دماغ السنوار عام 2004، فيما قال بيتون الذي كان ابن أخيه بين الرهائن في غزة: "لقد أنقذنا حياته وهذا شكره".
واعتبر "كوبي" أن السنوار كرس حياته لمهمة تدمير إسرائيل وقتل اليهود، ووصفه المسؤول الإسرائيلي الكبير بأنه "مريض نفسي"، وأضاف: "لا أعتقد أن الطريقة التي يفهم بها الواقع تشبه طريقة الإرهابيين الأكثر عقلانية وبراغماتية".
وتابع "بيتون" أن زعيم حماس مستعد للسماح بحدوث معاناة هائلة من أجل قضية ما، وقد تزعم ذات مرة في السجن 1600 سجين إلى حافة الإضراب الجماعي عن الطعام حتى الموت إذا لزم الأمر، احتجاجا على معاملة رجلين في حبس انفرادي، مضيفا: "إنه مستعد لدفع أي ثمن مقابل المبدأ".