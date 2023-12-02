السنوار.. زعيم حماس الذي توعد إسرائيل بطوفان هادر قبل نحو عام

سلطت وسائل إعلام الضوء مجددا على خطاب ألقاه زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في 14 ديسمبر كانون الأول العام الماضي، حين توعد إسرائيل بما أسماه "طوفان هادر"، إذ قال أمام حشد في غزة إن حركته ستنشر مقاتلين وصواريخ، وستوجه ضربة شديدة لإسرائيل.

وحملت الكلمة التي ألقاها زعيم حماس في غزة أمام آلاف المؤيدين طابعا خطابيا يستدر عطف الجماهير، لكن وبعد أقل من عام، اكتشفت إسرائيل أن الكلمة لم تكن مجرد تهديد أجوف، بعد أن اخترق مقاتلو حماس سياج غزة وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 كرهائن.

وفي كلمته التي ألقاها يوم 14 ديسمبر كانون الأول العام الماضي، قال السنوار إنه سيغرق إسرائيل "بطوفان هادر وصواريخ دون عد".

وفي وقت إلقاء الكلمة، كان السنوار ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قد وضعا بالفعل خططا سرية لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما. وردا على الهجوم، قصفت إسرائيل غزة واجتاحتها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.