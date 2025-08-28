نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني

الجزائر.. تبون يعيّن سيفي غريب رئيساً للوزراء ويُعفي نذير العرباوي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونالمصدر: رويترز
28 أغسطس 2025، 1:45 م

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومًا يقضي بإنهاء مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي وتعيين وزير الصناعة سيفي غريب رئيسًا للوزراء بالنيابة خلفًا له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية، أن تبون وقّع مرسومًا رئاسيًا "ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرًا أول وقرر تعيين السيد سيفي غريب وزيرًا أول بالنيابة، خلفًا له".

وكان تبون عيّن العرباوي، وهو دبلوماسي سابق، رئيساً للوزراء في 2023. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية سبب إقالة العرباوي.

