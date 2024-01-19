إسرائيل تمنع دخول آلاف الشاحنات الإغاثية لغزة

قال مدير الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو محسن، إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية تقف منذ عدة أشهر على الجانب المصري من معبر رفح بانتظار دخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف أبو محسن في حديث لـ"إرم نيوز"، أن عمليات دخول الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة شحيحة للغاية مقارنة بحجم الاحتياج الهائل لها في محافظات القطاع، لا سيما في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.