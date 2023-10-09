اليونسيف تحذر من أسوأ أزمة تعليمية في السودان

أعلنت منظمتا "اليونيسف وإنقاذ الطفل"، اليوم الإثنين، أن 6.9 مليون طفل في السودان سيكونون خارج المدارس؛ ما يهدد بكارثة لجيل كامل.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك وصل إلى"إرم نيوز"، إن طفلًا واحدًا من كل ثلاثة أطفال في السودان سيكونون خارج المدرسة مع إعلان السلطات بدء العام الدراسي.

وأوضح البيان أن نحو 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق أكثر من 10 آلاف مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع، بينما ينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل يقيمون في مناطق أقل تأثرًا بالحرب أن تؤكد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح الصفوف الدراسية.

وحتى قبل اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل الماضي، كان ما يقارب 7 ملايين طفل خارج المدارس، في بلد يعاني من الفقر وعدم الاستقرار، طبقًا للبيان.