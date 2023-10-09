اليونسيف تحذر من أسوأ أزمة تعليمية في السودان
أعلنت منظمتا "اليونيسف وإنقاذ الطفل"، اليوم الإثنين، أن 6.9 مليون طفل في السودان سيكونون خارج المدارس؛ ما يهدد بكارثة لجيل كامل.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك وصل إلى"إرم نيوز"، إن طفلًا واحدًا من كل ثلاثة أطفال في السودان سيكونون خارج المدرسة مع إعلان السلطات بدء العام الدراسي.
وأوضح البيان أن نحو 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق أكثر من 10 آلاف مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع، بينما ينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل يقيمون في مناطق أقل تأثرًا بالحرب أن تؤكد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح الصفوف الدراسية.
وحتى قبل اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل الماضي، كان ما يقارب 7 ملايين طفل خارج المدارس، في بلد يعاني من الفقر وعدم الاستقرار، طبقًا للبيان.
وقال البيان "إذا استمرت الحرب، فلن يتمكن أي طفل في السودان من العودة إلى المدرسة في الأشهر المقبلة؛ ما سيتركهم عُرضة لمخاطر فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك النزوح والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي".
وحذّر البيان من أن السودان على وشك أن يصبح موطنًا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم.
ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين قولها: "لقد تعرّض الأطفال لأهوال الحرب لنحو نصف عام، والآن بعد أن أُجبروا على الابتعاد عن فصولهم الدراسية ومعلّميهم وأصدقائهم، فإنهم معرّضون لخطر الوقوع في فراغ سيُهدد مستقبل جيل كامل".
من جهته، قال عارف نور، مدير مكتب منظمة "إنقاذ الطفل" بالسودان، إنه "منذ بدء النزاع، برز السودان باعتباره أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث نزح 4.4 مليون شخص حديثا، بما في ذلك نحو 2.5 مليون طفل، بالإضافة إلى ذلك، يجد 5 ملايين طفل في سنّ الدراسة أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع النشط؛ ما يعرّضهم لخطر فقدان الوصول إلى التعليم وخدمات الحماية الأساسية".
ودعت "اليونيسف" ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، السلطات السودانية إلى إعادة فتح المدارس في المناطق الآمنة، مع دعم طرائق التعلّم البديلة في المجتمعات، حيث لم يعد من الممكن فتح المدارس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهرها السادس، مع اتساع نطاقها وتأزّم الأوضاع الإنسانية للمواطنين خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
وتسبّبت الحرب في نزوح نحو 5.3 مليون شخص داخل السودان والدول المجاورة، بحسب إحصائيات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان.