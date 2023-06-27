السودان.. فرض حظر تجوال في كادوقلي لأجل غير مسمى
فرضت السلطات الأمنية في ولاية جنوب كردفان السودانية، اليوم الثلاثاء، حظرًا للتجوال بمدينة كادوقلي لأجل غير مسمى.
يأتي ذلك بعد وصف قوات الجيش الشعبي، التي يقودها عبدالعزيز الحلو، قوات الجيش السوداني بأنها "قوة احتلال"، وأنها تسعى لتحرير كامل الإقليم مما سمته "دنس الاحتلال".
وأعلنت السلطات الحكومية بمحلية كادوقلي، فرض حظر التجوال بالمحلية من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا لحين إشعار آخر.
ونص القرار على أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق قانون الطوارئ.
ونفذت قوات الجيش الشعبي عدة هجمات على معسكرات للجيش السوداني، واستولت على بعض المواقع، وفرضت سيطرتها على عدد من المناطق الهامة والإستراتيجية في جنوب كردفان.
وقال الجيش السوداني، في بيان سابق، إن قواته في كادوقلي "اللواء 54 مشاة" تعرضت لهجوم "غادر من الحركة الشعبية" رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين.