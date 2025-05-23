"مستويات مروّعة من الموت".. غوتيريش يندد بالتصعيد الإسرائيلي في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي"، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها. وفق "وكالة فرانس برس".

وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع، الاثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني المدمّر.

وأفاد محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني لوكالة "فرانس برس" بسقوط "16 قتيلا وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنتها إسرائيل في مناطق عديدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل".

كما أشار إلى "سقوط عشرات الجرحى" في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه.

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"مستويات مروّعة من الموت"

وفي نيويورك، قال غوتيريش، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري. وأضاف، "يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".

وأشار غوتيريش إلى أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط.

وتابع: "في أي حال، فإن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل، في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا من المساعدات".

نهب المساعدات

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة في بيان تعرض 15 شاحنة تابعة له "للنهب في وقت متأخر من الليلة الماضية جنوب غزة، بينما كانت في طريقها إلى المخابز التي يدعمها البرنامج".

وأورد البيان، أن "الجوع واليأس والقلق بشأن ما إذا كان سيتم إدخال مزيد من المساعدات الغذائية تساهم في تفاقم انعدام الأمن"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "إيصال كميات أكبر بكثير من المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل أسرع".