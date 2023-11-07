الصليب الأحمر: مقتل أطفال في غزة "إخفاق أخلاقي" للعالم

طالب الصليب الأحمر، الثلاثاء، بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة، خصوصاً الأطفال، مندّدا بـ"إخفاق أخلاقي".

وجاء في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر: "بعد مرور شهر، يُجبَر مدنيون في غزة وإسرائيل على تحمّل معاناة وخسائر هائلة. هذا الأمر يجب أن يتوقّف".

ويدك الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة ويشن عمليات برية فيه؛ ردًا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية، أوقع 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون، واتّخذت فيه نحو 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، أوقع القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى الآن أكثر من 10300 قتيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتابع بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "القصف المكثّف يدمّر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة".