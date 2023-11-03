"فورين أفيرز": اجتثاث حماس من غزة لن يكون بالسهولة المتوقعة

أكدت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن إستراتيجية الردع الإسرائيلية كانت مجرد وهم، وأثبتت فشلها خلال عملية "طوفان الأقصى".

وأكدت أن اجتثات حركة "حماس" من غزة لن يكون بالسهولة المتوقعة، فإسرائيل هذه المرة تخوض حربًا لم تختبرها سابقًا في تاريخها.

وأضافت المجلة الأمريكية ذائعة الصيت في تحليل الشؤون الدولية أن "اجتثاث حماس باعتبارها حركة إيديولوجية واجتماعية، تتمتع الآن بامتداد عميق في المجتمع الفلسطيني، سيتطلب أكثر من مجرد سحقها في ساحة المعركة"، حيث "يتعيّن على إسرائيل أن تجد السبل لحشد الأطراف الفلسطينية والإقليمية للتوصل إلى حلٍ مستدام".

أشهر وليس أسابيع



وترى فورين أفيرز أنه و"بينما تبدأ إسرائيل عمليات برية واسعة النطاق في غزة، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أنه سيكون من المستحيل هزيمة حماس بسرعة، وعلى النقيض من معظم العمليات الإسرائيلية السابقة منذ حرب لبنان الأولى العام 1982، سيكون من الضروري شن حملة طويلة لإضعاف حماس وعزلها، وبمرورالوقت، القضاء على حماس في غزة".



وشددت المجلة على أنه "لا ينبغي للحرب طويلة الأمد أن تعتمد بشكل حصري على القوة، بل يجب أن تشمل أيضًا جهودًا دبلوماسية وإعلامية وقانونية واقتصادية بدعم من الشركاء".



وبحسب المجلة، فإن "الموارد الاستثنائية اللازمة للمجهود الحربي واقتصاد الحرب والتصميم الوطني العميق والضروري لمواصلة المسار على مدى أشهر وحتى سنوات، يجب أن يتم، جنبًا إلى جنب، مع الجهود الرامية إلى تجنب حدوث أزمة إنسانية، ومع الجهود الإعلامية لمواجهة دعاية حماس المكثفة في النضال من أجل كسب الرأي العام العالمي".