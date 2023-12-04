تواصل التوتر في جنوب لبنان وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقصف لحزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 3 من جنوده، جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان على موقع عسكري في مستوطنة "شتولا".
يأتي ذلك بعد إعلان ميليشيا حزب الله أنها استهدفت تجمعًا للجنود الإسرائيليين في حرج "شتولا" وموقع "الراهب" شمال إسرائيل.
كما أعلنت استهداف موقعي "البغدادي" و"رويسات العلم" الإسرائيليين في "مزارع شبعا" و"تلال كفرشوبا" المحتلة.
بدوره، قصف الجيش الإسرائيلي ردًا على ذلك، أطراف بلدات "كفرشوبا" وبلدات "ميس الجبل" و"كفركلا" و"محيبيب" جنوبي لبنان.
وطال القصف مناطق "يارون" و"القوزح" و"عيتا الشعب" في القطاع الأوسط، حيث استهدفت الأخيرة بالقذائف الفوسفورية.
وشمل الهجوم الإسرائيلي "الضهيرة" و"طير حرفا" و"علما الشعب" في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
إلى ذلك، سُجل تحليق طيران حرب واستطلاعي إسرائيلي في سائر أجواء جنوب لبنان وصولًا إلى منطقة النبطية وإقليم التفاح، وامتد إلى دير العشائر على الحدود اللبنانية السورية.
وكانت ساعات الليل شهدت قصفًا لبلدات "عيتا الشعب" ولقرى وسهل "مرجعيون"، وسط إطلاق القنابل المضيئة التي أشعلت حريقًا في المنطقة.