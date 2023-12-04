تواصل التوتر في جنوب لبنان وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقصف لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 3 من جنوده، جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان على موقع عسكري في مستوطنة "شتولا".

يأتي ذلك بعد إعلان ميليشيا حزب الله أنها استهدفت تجمعًا للجنود الإسرائيليين في حرج "شتولا" وموقع "الراهب" شمال إسرائيل.

كما أعلنت استهداف موقعي "البغدادي" و"رويسات العلم" الإسرائيليين في "مزارع شبعا" و"تلال كفرشوبا" المحتلة.

بدوره، قصف الجيش الإسرائيلي ردًا على ذلك، أطراف بلدات "كفرشوبا" وبلدات "ميس الجبل" و"كفركلا" و"محيبيب" جنوبي لبنان.