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العالم العربي

الجوع يقتل 21 طفلا خلال 72 ساعة في غزة

الجوع يقتل 21 طفلا خلال 72 ساعة في غزة
مشهد من غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 11:57 ص

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، إن 21 طفلًا توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك مع وصول الكارثة الإنسانية التي تطال سكان القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع، بحسب فرانس برس.

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وأوضح أبو سلمية: "وصلت هذه الوفيات خلال الـ72 ساعة الماضية إلى مستشفيات غزة: الشفاء بمدينة غزة، وشهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة. 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفًا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية".

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه عشرات الدول والمنظمات جهودها الداعية إلى ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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