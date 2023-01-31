قناة عبرية: عباس قدم لبلينكن مقترحاً للتهدئة في الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن خطة قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وتهدف العودة إلى الوضع الراهن الذي سبق عام 2000.

ويشير العام 2000 إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون إلى الحرم القدسي في سبتمبر/ أيلول، والتي اندلعت على إثرها مواجهات وصدامات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني بوزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء.