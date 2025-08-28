وزير إسرائيلي يدعو لقطع المياه والغذاء والكهرباء عن غزة

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

العالم العربي

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتشالمصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 4:15 م

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إلى قطع المياه والغذاء والكهرباء عن قطاع غزة، قائلاً "إن من لا يموت في غزة بالرصاص يمكن أن يموت بالجوع".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "حماس لن تقبل أي صفقة ما دامت قادرة على إعادة إحياء نفسها"، وتابع: "يجب أن نعمل على تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن سموتريتش أن "على  حماس أن تكون بين أمرين، إما مواجهة حرب مستمرة أو الاستسلام"، وقال إن "مشكلة سكان غزة يمكن حلها بهجرتهم الطوعية من القطاع".

وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة أن ينفذ الجيش قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن غزة، داعياً إلى ضم أجزاء من غزة بشكل جزئي كل أسبوع "حتى تصبح معظم المناطق تابعة لإسرائيل".

 

