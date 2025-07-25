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العالم العربي

"تجاوز أسوأ مخاوف العالم".. أستراليا تحذر من خطورة الوضع في غزة

"تجاوز أسوأ مخاوف العالم".. أستراليا تحذر من خطورة الوضع في غزة
طفل في غزة يصارع الموت بسبب المجاعةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 4:18 ص

حذرت أستراليا، اليوم الجمعة، من أن الوضع في قطاع غزة "تجاوز أسوأ مخاوف العالم"، مشددة على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء المعاناة هناك.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في بيان، إنه يجب بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع سكان غزة، واصفاً الوضع بأنه "كارثة إنسانية".

وأضاف ألبانيزي في البيان: "لا يمكن تجاهل أو الدفاع عن منع إسرائيل للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء".

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