"رسالة من تحت الماء".. تفاصيل ضربات أمريكية ضد مسيرة تابعة للحوثي

شنَّت الولايات المتحدة خمس غارات جوية أصابت سفينة وثلاثة مواقع متنقلة لصواريخ مضادة للسفن في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في أكتوبر.

جاء ذلك، بعد أن استهدفت ميليشيا الحوثي سفنًا أمريكية في البحر الأحمر باستخدام مسيرة تحت الماء، في خطوة غير مسبوقة، دون أن تتمكن من تحقيق هدفها، وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تدمير المسيرة قبل اصطدامها بالسفن الأمريكية.