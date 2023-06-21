رفض أردني مصري لإجراءات إسرائيل الأحادية في الضفة

عبّرت مصر والأردن، اليوم الأربعاء، عن رفضهما للإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة، في بيان اطلع "إرم نيوز" عليه، بوقف تلك الاعتداءات فوراً، كما أدانت الوزارة إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واتخذت مصر الموقف ذاته عبر بيان لخارجيتها كذلك، أكدت فيه رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.

وشددت في البيان على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري؛ حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة.