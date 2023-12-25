الجيش الأردني ينفّذ إنزالًا جويًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة في غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، إنزالاً جويًا إغاثيًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة في حي الزيتون شمال قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.

وبين مصدر عسكري مسؤول، في بيان نشرته القوات المسلحة الأردنية عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين داخل الكنيسة التي تُعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدَّر عدد المحاصرين داخل الكنيسة بنحو 800 مواطن غزّي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام، ونقص حادٍ في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف المصدر أنه "تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذًا آمنًا للمسيحيين وأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وأوضح: "يأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين في القطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد".