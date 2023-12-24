ماكرون يبدي "قلقه العميق" إزاء الوضع "المأساوي" للكاثوليك في غزة

وقدّم الرئيس الفرنسي لبطريرك اللاتين "تعازيه بمقتل اثنتين من أبناء الرعية بطريقة جائرة قبل أيام قليلة".

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، قُتلت امرأة وابنتها، وكلاهما مسيحيّتان، برصاص جندي إسرائيلي أمام الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة. وفي اليوم التالي ندّد البابا فرنسيس بمقتلهما.

وقبيل قدّاس عيد الميلاد الذي يقام منتصف ليل الأحد-الاثنين في كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلّة، طلب ماكرون من بطريرك اللاتين "إيصال رسالة سلام وتضامن إلى جميع المسيحيين في الأراضي المقدّسة، والتأكيد لهم على وقوف فرنسا إلى جانبهم".

وأكّد ماكرون مجدّداً "وفاء فرنسا بالتزاماتها، خصوصا الدور المتميّز بحماية عدد معيّن من الطوائف المسيحية، والذي تمارسه من خلال القنصلية الفرنسية العامّة في القدس".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذه المسؤولية، الموروثة من التاريخ، سيتمّ تحمّلها بالكامل في مواجهة المخاطر المعاصرة التي تثقل كاهل هذه الطوائف".

وأرسل ماكرون بالموازاة أيضاً رسالة "دعم" و"تضامن" إلى الطوائف المسيحية، عبر القنصلية الفرنسية في القدس.