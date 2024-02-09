استعدادا لعملية رفح.. نتنياهو يأمر الجيش بإعداد "خطة مزدوجة"

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة ما تبقى من "كتائب" حماس، حسبما ذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وقالت: "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح".

ورفح آخر منطقة لجأ إليها سكان غزة خلال الحرب. وتصاعدت وتيرة القلق الدولي بشأن مصير مئات الآلاف من سكان غزة الذين نزحوا إلى رفح، منذ تهديد إسرائيل بشن هجوم بري على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقالت واشنطن، أمس الخميس، إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين، ووصف بايدن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول بأنه "تجاوز الحد".