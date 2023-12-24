بترت قدمه ويحلم بالعودة لعمله.. مُسعف يروي لـ"إرم نيوز" أهوال الحرب

رغم أن قدمه اليمنى أصبحت مبتورة واليسرى مصابة جراء استهدافه بشكل متعمد من القوات الإسرائيلية في غزة، إلا أن المسعف أيمن ناصر لا يزال يحلم بالعودة إلى عمله لإنقاذ الناس وتقديم الخدمات الإسعافية لهم.

ناصر يروي لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مروعة من الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي كان شاهد عيان على وحشيتها والظروف الاستثنائية التي عاشها سكان غزة خلال أكثر من شهرين من الحرب.

وقال ناصر، إنه "كان شاهداً على القصف الوحشي للجيش الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، وإنه رأى أهوالاً تحت ركام المنازل المدمرة"، لافتاً إلى أنه سمع كثيراً صراخ العالقين تحت الأنقاض وشارك في انتشال جثامين الضحايا.

وأوضح أنه "شارك بإجلاء الجرحى من مختلف مناطق القطاع وتعرض لخطر إطلاق النار وكذلك القذائف الصاروخية أكثر من مرة، خاصة خلال مشاركته في إخلاء مستشفى الصداقة التركي المخصص لمرضى السرطان جنوب غزة".

وأضاف ناصر: "نجوت من الموت بأعجوبة أكثر من مرة، والقصف والخطر لم يمنعاني من استكمال مهمتي كمسعف"، متابعاً: "دخلت بعض المنازل المستهدفة باللحظات الأولى على الرغم من الغبار والدخان والأوضاع الخطيرة".