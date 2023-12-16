تشاد تطرد 4 دبلوماسيين سودانيين

قالت حكومة تشاد، اليوم السبت، إنها أعلنت أربعة دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة؛ بسبب ما وصفتها بأنها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في السودان.

وقالت وزارة الخارجية التشادية في بيان اليوم السبت، اطلع عليه موقع "إرم نيوز" إنها قررت تصنيف 4 دبلوماسيين سودانيين بتشاد كـ "شخصيات غير مرغوب فيها".

والدبلوماسيين هم "مختار بلال عبد السلام العباس، المستشار الأول، عبد الرحيم العوض التوم، الملحق العسكري، والحاج عبد الله الحاج أحمد، القنصل في نجامينا، ومحمد الحاج بخيت فرح، نائب القنصل العام المقيم في أبشيه'.

وأضاف البيان أنه "يتوجب على الأفراد المعنيين مغادرة أراضي تشاد خلال مدة اثنين سبعين ساعة (72) ساعة".

وذكر البيان أن "القرار جاء ردًا على التصريحات الجادة والخالية من الأساس للجنرال ياسر العطا، نائب قائد القوات المسلحة السودانية، الذي اتهم فيها جمهورية تشاد بالتدخل في الصراع السوداني الداخلي، كما كرر هذه الاتهامات بشكل مفاجئ وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، على قناة تلفزيون محلية".