محللون: عودة إسرائيل لقصف غزة جوًا فشل عملياتي واستخباري

يرى محللون عسكريون أن عودة الجيش الإسرائيلي لاستئناف عمليات القصف الجوي في غزة، يدلل من منظور عسكري على "فشل العمليات البرية، وضعف المعلومات الاستخبارية"، مما يهدد بتصاعد كارثي للأوضاع في القطاع.

ويقول المحللون لـ"إرم نيوز" إن "مفهوم العمليات العسكرية الهجومية تطور عن الأساليب التقليدية من خلال ظهور القوات الجوية التي تمهد الأرض للعمليات البرية، وتحقيق السيطرة".

وضرب المحللون مثالًا في حرب الخليج الأولى، العام 1991، التي "أسست لمرحلة مفهوم السيادة الجوية، وضرب الأهداف التي تشل قدرة الطرف الآخر، وتدمر بنيته التحتية.. وصولًا إلى احتلال العراق، العام 2003، الذي بدأ بقصف جوي مركز مبني على معلومات استخبارية دقيقة دمرت منظومة الدفاع الجوي، وقدرات الجيش العراقي، تبعها دخول القوات البرية، وتحقيق السيطرة".