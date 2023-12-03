محللون: عودة إسرائيل لقصف غزة جوًا فشل عملياتي واستخباري
يرى محللون عسكريون أن عودة الجيش الإسرائيلي لاستئناف عمليات القصف الجوي في غزة، يدلل من منظور عسكري على "فشل العمليات البرية، وضعف المعلومات الاستخبارية"، مما يهدد بتصاعد كارثي للأوضاع في القطاع.
ويقول المحللون لـ"إرم نيوز" إن "مفهوم العمليات العسكرية الهجومية تطور عن الأساليب التقليدية من خلال ظهور القوات الجوية التي تمهد الأرض للعمليات البرية، وتحقيق السيطرة".
وضرب المحللون مثالًا في حرب الخليج الأولى، العام 1991، التي "أسست لمرحلة مفهوم السيادة الجوية، وضرب الأهداف التي تشل قدرة الطرف الآخر، وتدمر بنيته التحتية.. وصولًا إلى احتلال العراق، العام 2003، الذي بدأ بقصف جوي مركز مبني على معلومات استخبارية دقيقة دمرت منظومة الدفاع الجوي، وقدرات الجيش العراقي، تبعها دخول القوات البرية، وتحقيق السيطرة".
ويؤكد المحللون العسكريون أن "نجاح العمليات الجوية يعتمد على المعلومات الاستخبارية الناتجة عن تكنولوجيا الفضاء من خلال الأقمار الصناعية وعمليات الاستطلاع الجوي من خلال طائرات الاستطلاع والمراقبة، بالإضافة إلى المصادر البشرية العملاء والجواسيس لتحديد مواقع قدرات العدو، وانتخاب الأهداف المؤثرة".
وعلى إثر عمليات الاستطلاع والاستخبارات، بحسب المحللين، تبدأ مرحلة القصف الجوي لشل قدرات وتمهيد مسرح العمليات للدخول البري ابتداءً بسلاح الدروع والمدفعية يتبعه، أو يتزامن معه، دخول القوات البرية لتحقيق التوغل واحتلال موقع قدم ومواقع متقدمة مسنودة بإسناد ناري من القوات الجوية والدروع.
وفي غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي بعمليات قصف جوي رغم عدم امتلاك حماس أو فصائل القطاع، قدرات دفاع جوي أو حتى مضادات طيران، وما زال القصف مستمرًا منذ 58 يومًا، تخلل ذلك هدنة لسبعة أيام لتبادل الأسرى، قبل أن تعود إسرائيل إلى نقطة البداية حين عادت لعمليات القصف الجوي.
ومن منظور عسكري يقول المحللون إن القوة الإسرائيلية المتمثلة بالقصف الجوي والاستطلاع والاستخبارات الجوية لم تتمكن من تحقيق هدفها الرئيس بشل قدرات حماس العسكرية، التي ما زالت، حتى اليوم، تقصف إسرائيل برشقات صاروخية في العمق.
كما لم تتمكن من تمهيد مسرح العمليات للدخول البري والتوغل وتحقيق السيطرة بعد ما يقارب الشهرين من القصف الجوي، ودليل ذلك عدم قدرة القوات البرية وسلاح الدروع على التوغل داخل القطاع وتحقيق سيطرة كاملة أو جزئية أو الوصول لمواقع لأسرى والأنفاق حتى في شمال القطاع الذي يعد مسرح العمليات العسكرية الرئيس المستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول لبدء العمليات، بحسب المحللين.
الأمر الآخر الذي يراه المحللون هو "فشل عمليات الاستطلاع الجوي والعمليات الاستخبارية في تحديد مواقع قدرات حماس العسكرية أو حتى انتخاب أهداف مؤثرة لتدمير البنية التحتية العسكرية لحماس بدليل استمرار قدرات حماس على إطلاق الصواريخ في العمق الإسرائيلي واستهداف المدرعات".
وأكدوا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المدعومة بالتكنولوجيا الأمريكية والغربية لم تتمكن من تحديد أماكن ومواقع الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع الذي لا تتجاوز مساحته 360كم2، كما أنها لم تتمكن من الحصول على أية معلومات بهذا الخصوص من الأسرى الذين أفرجت عنهم "حماس" خلال الهدنة أو حتى استغلال فترة الهدنة على مدار 7 أيام لتفعيل مصادرها وعملائها داخل القطاع لتحديد مواقع قياديي ومقاتلي حماس أو مواقع الأسرى.
واعتبر المحللون أن استئناف القصف الجوي على الأبراج السكنية والمنازل واستهداف المدنيين في شمال القطاع وجنوبه والمناطق الوسطى يدل عسكريًا، وبما لا يدع مجالًا للشك، على أنها ضربات انتقامية عشوائية بعد أن فشل المخطط العسكري الإسرائيلي في الحصول على تغذية استخبارية جيدة وضعف أدواته على الأرض المتمثلة بالقوات البرية والقوات الخاصة، مما يجعل الحرب على غزة درسًا قاسيًا لإسرائيل وحلفائها، وقد يتطلب مراجعة شاملة من قبل الدولة العبرية لمنظومتها العسكرية بشكل كامل، على حد قولهم.
وحذّر المحللون العسكريون من أن "تؤدي هذه المعطيات إلى أن تسود العقلية الانتقامية العمياء على ساسة إسرائيل وقادتها العسكريين مما ينذر بتصاعد كارثي لوتيرة الأحداث بشكل قد يؤدي لاتساع رقعة الحرب إقليميًا، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا وازدياد المأساة الإنسانية، واشتعال ملف التهجير من خلال جعل القطاع غير قابل للحياة على إثر القصف العشوائي والانتقام الإسرائيلي داخل القطاع.