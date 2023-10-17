مصدر لـ"إرم نيوز": إسرائيل أجلت التوغل البري في غزة

وقال المصدر الإسرائيلي الذي تحدث لـ"إرم نيوز": "تم تأجيل تنفيذ العملية البرية في غزة إلى حين انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكن دون تحديد موعد معين لبدء تنفيذها".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن هذا التأجيل "يصب في صالح حركة حماس" التي أشار إلى احتمال وجود مقاتلين من عناصرها داخل إسرائيل لم يتم ضبطهم بعد.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري حددت هدفه بالقضاء على مسلحي حماس في غزة، الذين قتلوا أكثر من 1300 شخص خلال هجومهم على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.