لماذا تضغط أمريكا بكل ثقلها لإنجاز التهدئة في غزة؟

يثير الضغط الأمريكي من أجل التوصل لاتفاق تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة لذلك.

ويسود التفاؤل بشأن قرب التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية من شأنه أن يؤدي لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، ووقف إطلاق النار في غزة، فيما لم يُعلن رسميًّا عن أي اتفاق حتى اللحظة.

ضغوط أمريكية

وأكد تقرير عبري أن "الولايات المتحدة تضغط بكل ثقلها لإنجاز ملف التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "واشنطن ليست مستعدة لأقل من صفقة تبادل أسرى ومحتجزين ووقف لإطلاق النار".

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الولايات المتحدة أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل، خاصة وأن أشياء كثيرة تعتمد على هذا الاتفاق".

وأوضح أن "ذلك يأتي بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وبقاء لواء عسكري واحد فقط"، لافتاً إلى أن مجلس الحرب قام بتوسيع التفويض الممنوح لفريق المفاوضات بشكل كبير بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقل عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وضع خطة للتهدئة على طاولة المفاوضات التي يديرها الوسطاء"، مؤكدا أن هناك ضغوطاً أمريكية هائلة لإتمام صفقة.

ووفق التقرير، فإن "الأمريكيين سئموا مماطلة جميع الأطراف، ويريدون أن يروا صفقة للتهدئة"، لافتاً إلى أن هناك تقدماً في محادثات التهدئة واتفاقا على الأمور الأساسية بين جميع الأطراف، بالرغم من التأكيد الإسرائيلي على أن الفجوات لا تزال كبيرة.