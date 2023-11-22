مسؤول أمريكي يكشف أبرز بنود اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مزيدًا من التفاصيل حول اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم نشر هويته، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال.

وبموجب بنود الاتفاق، ستطلق حماس سراح 50 محتجزًا وستفرج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًّا خلال هدنة مدتها أربعة إلى خمسة أيام.

وقال المسؤول إن مجموعة المحتجزين ستضم امرأتين أمريكيتين وطفلة أمريكية تدعى أبيجيل ستبلغ الرابعة من عمرها يوم الجمعة.

وقال المسؤول إن من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

وقال المسؤول "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال سيطلق سراحهم خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك دون تقديم تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن نظام التفتيش الصارم سيضمن ألّا تستغل حماس الهدنة لتزويد مقاتليها في غزة بالأسلحة.

وذكر المسؤول أن حماس قالت "إنها في الواقع بحاجة إلى هدنة لتحديد مكان الأشخاص". وأضاف أن الهدنة ستمنح حماس الوقت لتحديد وجمع المزيد من النساء والأطفال.

وقال المسؤول الأمريكي "نتوقع أن يكون العدد أكثر من 50 شخصًا، لكنني لا أريد أن أذكر رقمًا... لكن الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة هي أنها تحفز إلى حد كبير إطلاق سراح الجميع".