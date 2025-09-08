الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من جنوده في غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 من جنوده الإثنين في قطاع غزة، إثر هجوم لحركة حماس على دبابة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلي حركة حماس ألقوا عبوة ناسفة على دبابة في شمال قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل 4 جنود وإصابة آخر.

وأوضح أن الجنود القتلى هم طاقم الدبابة، من اللواء 401 المدرع.

ونشر الجيش الإسرائيلي، أسماء 3 من الجنود القتلى وحجب اسم الجندي الرابع.

والقتلى هم الرقيب أوري لاميد (20 عامًا)، والرقيب غادي كوتال (20 عامًا)، والرقيب أميت أرييه ريغيف (19 عامًا).

يتزامن ذلك، مع هجوم تشنه إسرائيل على مدينة غزة شمالي القطاع، بهدف احتلالها.

وتكررت في المدة الأخيرة، عمليات إلقاء مقاتلين فلسطينيين عبوات ناسفة داخل الدبابات والمدرعات الإسائيلية، ومنها ما هو موثق بالفيديو.