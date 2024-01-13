السودان.. "حميدتي" يقبل المشاركة في قمة "الإيقاد" المقبلة

وجدد "حميدتي" التزام قوات الدعم السريع "بوضع حدٍ لمعاناة السودانيين الناجمة عن الحرب والحروب الأخرى، الدائرة منذ سنوات بأطراف السودان، لينعم كل السودانيين بالسلام الدائم حقًا، والأمن والاستقرار، والتنمية والعدالة والحرية والديمقراطية، والمساهمة بحفظ وصون الأمن والسلم في الإقليم والعالم".

من ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، تلقيه دعوة للمشاركة في قمة "الإيقاد" المقبلة.

واتهم البرهان في بيان، "الإيقاد" بعدم الالتزام بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي والخاصة بعقد لقاء بين قائدي الجيش والدعم السريع، مشيرًا إلى أن "الإيقاد" لم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء.

وأكد البيان أن "حكومة السودان ترى أنه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة".

وتسعى دول الإيقاد منذ بدء الحرب في السودان، نيسان/أبريل العام الماضي، إلى حل الأزمة السودانية، ووقف الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 12 ألفًا، ولجوء ونزوح 7 ملايين، بحسب احصاءات رسمية للأمم المتحدة.