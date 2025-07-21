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العالم العربي

بيان مشترك من بريطانيا و24 دولة يطالب بإنهاء حرب غزة "فورا"

بيان مشترك من بريطانيا و24 دولة يطالب بإنهاء حرب غزة "فورا"
فلسطينيات يبكين أقاربهن في غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 1:53 م

دعت بريطانيا و24 دولة أخرى، اليوم الاثنين، إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، وأكدت أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: "نحن الموقعون أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

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وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

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